Бухгалтерія, нігтевий салон та офіс – як все поєдналось у дизайні будинку в Японії: фото

Цей проєкт реконструкції має на меті перетворити старий будинок в офісне приміщення. Офіс призначений для податкового бухгалтера. Магазин – салон нігтьового сервісу. Ці три приміщення потрібно було зробити з окремими входами, що було важко у маленькому будинку.

Для вирішення цієї ситуації до передньої частини існуючої будівлі додали нову конструкцію, яка об’єднує всі три житлові будинки, пише видання Archdaily.

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Нова будівля має порожнечу, яка є напівпрозорою зовнішньою стіною і тому заповнена м'яким і природним світлом. Причина, чому автори зосередились на "яскравості", обумовлені місцевим тьмяним кліматом. На цій ділянці переважно хмарно, часто дощить, тому сонячного світла досить мало.



Освітлення будинку нагадує ліхтарик / фото: Archdaily

Стеля нахилена, щоб працювати, як відбивач при розсіяному світлі. Є прозорі нерухомі акрилові плити, які розділяють теплове середовище першого та другого поверху, дозволяючи проникати світлу. Старе підвіконня, розташоване на другому поверсі, використали як поруччя.



Дизайн всередині виглядає цілком футуристично / фото: Archdaily

Вночі напівпрозорий фасад схожий на ліхтар, що дуже часто використовують під час щорічних фестивалів у цьому регіоні.