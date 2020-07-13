Головний корпус національного автономного університету Мексики випромінює етнічний дух. Це класичний приклад сучасної архітектури, адже сама будівля зовні нагадує величезний бумбокс. Попри невигадливість фасаду, окрасою тут є саме національний орнамент.

Архітектури називають місією зовнішнього вигляду університету здійснювати і зберігати знання, історію та мексиканську культурну ідентичність протягом століть, пише Archdaily.

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Будівництво, розпочате в 1950 році, розраховане на площу 16 тисяч метрів квадратних, та було призначене на перетворення в бібліотеку та національний архів. Втім, сьогодні будівля виконує роль корпусу університету.



Будівля має дивний зовнішній вигляд / Фото Archdaily

Вона складається з 10 поверхів для аудиторій, та одного цокольного рівня, який відкритий для громадськості.



Цокольний поверх тут повністю бетонний / Фото Archdaily

Будівля була спроєктована для досягнення загальної симетрії, використовуючи кубічні форми, колони та вільні фасади. Саме останні стали величезним полотном для творчості місцевого художника.



Дизайн екстер'єру сьогодні доволі високо цінується / Фото Archdaily

Завдяки такому великому полотну для роботи, О'Горман запропонував фреску з кольоровими скелями, яка поєднала б душу університету та мексиканську ідентичність.

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Будинок перепрофілювали вже після будівництва / Фото Archdaily