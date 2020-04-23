Чому апартаменти в готелі LEV CITY HOTEL купують навіть в кризу: деталі
LEV CITY HOTEL – це другий в Україні і єдиний у Львові мережевий готель міського типу, де можна придбати номер в приватну власність, щоб отримувати пасивний дохід від 9 800 доларів на рік і більше. Чому це вигідна інвестиція та які переваги саме цього готелю – читайте в нашому матеріалі.
Однією з головних переваг мережевого готелю LEV CITY HOTEL від LEV Development є обслуговування від міжнародного готельного оператора, який буде здійснювати повний цикл операційної діяльності апарт-готелю.
До теми: LEV Development: Ми створюємо комфорт на всіх рівнях
Маркетинг, централізовану здачу апартаментів в оренду, ремонт та повноцінне обслуговування номерів відповідно до стандартів компанії – бере на себе оператор. Ви не витрачаєте свій час на керування нерухомістю, а лише отримуєте пасивний дохід від інвестицій.
Вам не потрібно самому займатись управлінням нерухомості / фото: Lev City Hotel
Апарт-готелі – це фактично поєднання приватного помешкання з сервісом готелю та ідеальний варіант для тих, хто розглядає купівлю квартири як інвестицію, що приноситиме постійний дохід без зайвих клопотів.
Чому варто інвестувати у Львові
- Львів понад 10 років популярний серед туристів з усього світу;
- попит на апартаменти тут не залежить від сезону;
- в середньому за рік місто відвідують близько 2 мільйонів туристів;
- тут відбувається понад 100 фестивалів щорічно;
- Львів є одним з небагатьох міст Європи з приємним співвідношенням "ціна/якість";
- зі Львова легко дістатись до багатьох міст України та решту Європи.
Чому варто інвестувати саме в Lev City Hotel
Апартаменти будуть сучасними та підійдуть для різних верств населення / фото: Lev City Hotel
В LEV CITY HOTEL людина вкладає в купівлю вже готових апартаментів – з ремонтом, із управителем, який займатиметься самим помешканням, безпекою, управлінням. Термін окупності такого варіанту є кращим, аніж для квартири, де все потрібно робити самому,
– говорить співвласник компанії Lev Development Олександр Островський.
Переваги в цифрах
- 10 хвилин пішки до центру;
- 2 кілометри від Оперного театру;
- 2,6 кілометра до залізничного вокзалу;
- 5,7 кілометра до міжнародного аеропорту імені Данила Галицького;
- 70 кілометрів до польського кордону.
Гості міста отримають альтернативний формат житла в центрі за розумні гроші та відразу всі зручності під одним дахом: ресторан, дитяча кімната, конференц-зала, система безпеки, тощо.
Що пропонує LEV CITY HOTEL
Кожен номер матиме свій оригінальний дизайн / фото: Lev City Hotel
Ергономічний дизайн кожного номера розроблений Марком Савицьким та його командою.
- апарт-готель пропонує 87 дизайнерських номерів;
- ресторан CITY-кафе з кавою та круасанами;
- патіо-зона для відпочинку та бібліотека;
- бізнес-зона для зустрічі до 10 людей;
- додаткові послуги: паркінг, пральня, консьєрж.
Чому апартаменти Lev City Hotel купують навіть під час кризи?Це унікальний проєкт для ринку Львова. Поки конкуренти зрозуміють потенціал апартаментів – ви вже будете отримувати дохід. До того ж інвестиція у готель – надійна альтернатива депозиту. Ви не ризикуєте втратити кошти чи отримати проблеми з банком. Натомість, ваші гроші працюватимуть на вас щодня.
Вам не потрібно докладати зусиль для отримання прибутку – це саме той пасивний дохід, про який мріють інвестори. Усі турботи бере на себе міжнародний готельний оператор із великим досвідом.
У найближчі роки експерти прогнозують збільшення попиту на внутрішній туризм, отже Львів – це перспективний варіант для вашої інвестиції.
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Пандемія рано чи пізно закінчиться
За словами засновника Lev Development Олександра Островського, пандемія коронавірусу однозначно вдарить по економіці всього світу, проте інвестиції в нерухомість у Львові завжди будуть вигідними.
Олександр Островський (праворуч) – співзасновник Lev Development / фото: Victor Moskalyuk
Львів має надзвичайно високий показник попиту, але дохід визначаємо, виходячи з розрахунку наповненості апартаментів на 75%, що й становить мінімальний поріг пасивного доходу,
– розповів Олександр Островський.
Такі показники були актуальними до пандемії, проте за прогнозами, вже в наступному році кількість туристів у Львові не лише повернеться на попередній рівень, але й навіть зросте.