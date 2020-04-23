Чому апартаменти в готелі LEV CITY HOTEL купують навіть в кризу: деталі

LEV CITY HOTEL – це другий в Україні і єдиний у Львові мережевий готель міського типу, де можна придбати номер в приватну власність, щоб отримувати пасивний дохід від 9 800 доларів на рік і більше. Чому це вигідна інвестиція та які переваги саме цього готелю – читайте в нашому матеріалі.

Однією з головних переваг мережевого готелю LEV CITY HOTEL від LEV Development є обслуговування від міжнародного готельного оператора, який буде здійснювати повний цикл операційної діяльності апарт-готелю.

До теми: LEV Development: Ми створюємо комфорт на всіх рівнях

Маркетинг, централізовану здачу апартаментів в оренду, ремонт та повноцінне обслуговування номерів відповідно до стандартів компанії – бере на себе оператор. Ви не витрачаєте свій час на керування нерухомістю, а лише отримуєте пасивний дохід від інвестицій.



Вам не потрібно самому займатись управлінням нерухомості / фото: Lev City Hotel

Апарт-готелі – це фактично поєднання приватного помешкання з сервісом готелю та ідеальний варіант для тих, хто розглядає купівлю квартири як інвестицію, що приноситиме постійний дохід без зайвих клопотів.

Чому варто інвестувати у Львові

Львів понад 10 років популярний серед туристів з усього світу;

попит на апартаменти тут не залежить від сезону;

в середньому за рік місто відвідують близько 2 мільйонів туристів;

тут відбувається понад 100 фестивалів щорічно;

Львів є одним з небагатьох міст Європи з приємним співвідношенням "ціна/якість";

зі Львова легко дістатись до багатьох міст України та решту Європи.

Чому варто інвестувати саме в Lev City Hotel



Апартаменти будуть сучасними та підійдуть для різних верств населення / фото: Lev City Hotel

В LEV CITY HOTEL людина вкладає в купівлю вже готових апартаментів – з ремонтом, із управителем, який займатиметься самим помешканням, безпекою, управлінням. Термін окупності такого варіанту є кращим, аніж для квартири, де все потрібно робити самому,

– говорить співвласник компанії Lev Development Олександр Островський.

Переваги в цифрах

10 хвилин пішки до центру;

2 кілометри від Оперного театру;

2,6 кілометра до залізничного вокзалу;

5,7 кілометра до міжнародного аеропорту імені Данила Галицького;

70 кілометрів до польського кордону.

Гості міста отримають альтернативний формат житла в центрі за розумні гроші та відразу всі зручності під одним дахом: ресторан, дитяча кімната, конференц-зала, система безпеки, тощо.

Що пропонує LEV CITY HOTEL



Кожен номер матиме свій оригінальний дизайн / фото: Lev City Hotel

Ергономічний дизайн кожного номера розроблений Марком Савицьким та його командою.

апарт-готель пропонує 87 дизайнерських номерів;

ресторан CITY-кафе з кавою та круасанами;

патіо-зона для відпочинку та бібліотека;

бізнес-зона для зустрічі до 10 людей;

додаткові послуги: паркінг, пральня, консьєрж.

Чому апартаменти Lev City Hotel купують навіть під час кризи?Це унікальний проєкт для ринку Львова. Поки конкуренти зрозуміють потенціал апартаментів – ви вже будете отримувати дохід. До того ж інвестиція у готель – надійна альтернатива депозиту. Ви не ризикуєте втратити кошти чи отримати проблеми з банком. Натомість, ваші гроші працюватимуть на вас щодня.



Вам не потрібно докладати зусиль для отримання прибутку – це саме той пасивний дохід, про який мріють інвестори. Усі турботи бере на себе міжнародний готельний оператор із великим досвідом.



У найближчі роки експерти прогнозують збільшення попиту на внутрішній туризм, отже Львів – це перспективний варіант для вашої інвестиції.

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Пандемія рано чи пізно закінчиться

За словами засновника Lev Development Олександра Островського, пандемія коронавірусу однозначно вдарить по економіці всього світу, проте інвестиції в нерухомість у Львові завжди будуть вигідними.



Олександр Островський (праворуч) – співзасновник Lev Development / фото: Victor Moskalyuk

Львів має надзвичайно високий показник попиту, але дохід визначаємо, виходячи з розрахунку наповненості апартаментів на 75%, що й становить мінімальний поріг пасивного доходу,

– розповів Олександр Островський.

Такі показники були актуальними до пандемії, проте за прогнозами, вже в наступному році кількість туристів у Львові не лише повернеться на попередній рівень, але й навіть зросте.