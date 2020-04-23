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Чому апартаменти в готелі LEV CITY HOTEL купують навіть в кризу: деталі

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Мережеві готелі сьогодні вже звична справа в усьому світі / LEV Development

LEV CITY HOTEL – це другий в Україні і єдиний у Львові мережевий готель міського типу, де можна придбати номер в приватну власність, щоб отримувати пасивний дохід від 9 800 доларів на рік і більше. Чому це вигідна інвестиція та які переваги саме цього готелю – читайте в нашому матеріалі.

Однією з головних переваг мережевого готелю LEV CITY HOTEL від LEV Development є обслуговування від міжнародного готельного оператора, який буде здійснювати повний цикл операційної діяльності апарт-готелю.

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Маркетинг, централізовану здачу апартаментів в оренду, ремонт та повноцінне обслуговування номерів відповідно до стандартів компанії – бере на себе оператор. Ви не витрачаєте свій час на керування нерухомістю, а лише отримуєте пасивний дохід від інвестицій.


Вам не потрібно самому займатись управлінням нерухомості / фото: Lev City Hotel

Апарт-готелі – це фактично поєднання приватного помешкання з сервісом готелю та ідеальний варіант для тих, хто розглядає купівлю квартири як інвестицію, що приноситиме постійний дохід без зайвих клопотів.

Чому варто інвестувати у Львові

  • Львів понад 10 років популярний серед туристів з усього світу;
  • попит на апартаменти тут не залежить від сезону;
  • в середньому за рік місто відвідують близько 2 мільйонів туристів;
  • тут відбувається понад 100 фестивалів щорічно;
  • Львів є одним з небагатьох міст Європи з приємним співвідношенням "ціна/якість";
  • зі Львова легко дістатись до багатьох міст України та решту Європи.

Чому варто інвестувати саме в Lev City Hotel


Апартаменти будуть сучасними та підійдуть для різних верств населення / фото: Lev City Hotel

В LEV CITY HOTEL людина вкладає в купівлю вже готових апартаментів – з ремонтом, із управителем, який займатиметься самим помешканням, безпекою, управлінням. Термін окупності такого варіанту є кращим, аніж для квартири, де все потрібно робити самому,
– говорить співвласник компанії Lev Development Олександр Островський.

Переваги в цифрах

  • 10 хвилин пішки до центру;
  • 2 кілометри від Оперного театру;
  • 2,6 кілометра до залізничного вокзалу;
  • 5,7 кілометра до міжнародного аеропорту імені Данила Галицького;
  • 70 кілометрів до польського кордону.

Гості міста отримають альтернативний формат житла в центрі за розумні гроші та відразу всі зручності під одним дахом: ресторан, дитяча кімната, конференц-зала, система безпеки, тощо.

Що пропонує LEV CITY HOTEL


Кожен номер матиме свій оригінальний дизайн / фото: Lev City Hotel

Ергономічний дизайн кожного номера розроблений Марком Савицьким та його командою.

  • апарт-готель пропонує 87 дизайнерських номерів;
  • ресторан CITY-кафе з кавою та круасанами;
  • патіо-зона для відпочинку та бібліотека;
  • бізнес-зона для зустрічі до 10 людей;
  • додаткові послуги: паркінг, пральня, консьєрж.

Чому апартаменти Lev City Hotel купують навіть під час кризи?Це унікальний проєкт для ринку Львова. Поки конкуренти зрозуміють потенціал апартаментів  ви вже будете отримувати дохід. До того ж інвестиція у готель  надійна альтернатива депозиту. Ви не ризикуєте втратити кошти чи отримати проблеми з банком. Натомість, ваші гроші працюватимуть на вас щодня.

Вам не потрібно докладати зусиль для отримання прибутку  це саме той пасивний дохід, про який мріють інвестори. Усі турботи бере на себе міжнародний готельний оператор із великим досвідом.

У найближчі роки експерти прогнозують збільшення попиту на внутрішній туризм, отже Львів – це перспективний варіант для вашої інвестиції.

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Пандемія рано чи пізно закінчиться

За словами засновника Lev Development Олександра Островського, пандемія коронавірусу однозначно вдарить по економіці всього світу, проте інвестиції в нерухомість у Львові завжди будуть вигідними.


Олександр Островський (праворуч) – співзасновник Lev Development / фото: Victor Moskalyuk

Львів має надзвичайно високий показник попиту, але дохід визначаємо, виходячи з розрахунку наповненості апартаментів на 75%, що й становить мінімальний поріг пасивного доходу,
– розповів Олександр Островський.

Такі показники були актуальними до пандемії, проте за прогнозами, вже в наступному році кількість туристів у Львові не лише повернеться на попередній рівень, але й навіть зросте.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Інновації будівництва Будівництво Бізнес та інвестиції Дім
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