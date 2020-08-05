Дах-черепаха: у Нью-Йорку зробили ремонт знакової для індіанців будівлі – фото
Скляний купол був змодельований у формі панцира черепахи та здіймається над верхівкою історичної будівлі на площі Юніон-Сіті. Архітектурний витвір є знаковим для корінних індіанців, які протягом довгих років жили в цьому районі.
Tammany Hall була побудована ще у 1928 році та є колишньою штаб-квартирою індіанського племені Ленапи, пише Dezeen.
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Представники племені є корінними жителями міста та штату Нью-Йорк.
Реставрація поки не до кінця завершена / Фото Dezeen
Втім нещодавно будівлю взялися реставрувати. Передбачалось відновлення фасаду, та розширення корисного простору, що частково було забезпечено триповерховим скляним куполом на вершині конструкції.
Фасад також зазнав реставрації / Фото Dezeen
Закруглений дах копіює панцир черепахи – це посилання на історію походження племені, згідно з якою індіанці Ленапи піднялися з води на спині черепахи.
Всередині стане більше корисної площі / Фото Dezeen
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Внаслідок створення куполу, в будівлі з'явилось додаткових 2787 квадратних метрів, а також краєвид на сусідній парк Юніон Сквер.