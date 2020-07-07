Проєкт Sun Rain реалізували в одному з районів Лондона. Екологічне житло з зеленим дахом збирає дощову воду, яку потім використовують для басейну у внутрішньому дворику. Форма будинку також дозволяє помешканню отримати багато денного світла, а отже зекономити на освітленні. До вашої уваги фото екологічного будинку.

Раніше на цьому місті був звичайний двоповерховий таунхаус в георгіанському стилі, повідомляє Дім 24.

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Новий проєкт сильно відрізняється від сусідніх будівель, а багато денного світла мешканці отримують через вигнутий дах. Зелена покрівля зроблена з фанери та грунту, а підтримують її стіни заднього подвір'я.



Стеля екологічного будинку виявилась вигідною інвестицією / Фото Archdaily

Дощова вода, яка поглинається дахом, потрапляє через трубу до резервуара. Тут вода очищується. Після того як бак заповнюється, мешканці подають її у відкритий басейн.



Внутрішній дворик тут вийшов доволі затишним / Фото Archdaily

За словами архітекторів, будинок стає гарним місцем у поганий день. Верхній поверх таунхаусу має прозору стіну та використовується як спільні простори на зразок вітальні чи кухні.



Власники будинку люблять куховарити / Фото Archdaily

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Під внутрішнім двориком розширили підвал, щоб створити тут спальню та дві ванних. Разом конструкція утворює багатошаровий міський сад, який наближає людей до природи.

Дивіться більше фото екологічного будинку із зеленим дахом: