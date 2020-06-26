Дивний будинок – нестандартний котедж з трикутним дахом в Португалії: фото
Котедж розташований у напівсільській місцевості Португалії. Замовник хотів, аби в будинку були пристуні всі потрібні речі – гараж і комірка для господарських речей.
Для того, щоб створити дві спальні, дизайнерам довелось перепрофілювати горище, передає видання про дизайн та архітектуру Archdaily.
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У результаті вийшов будинок із багатьма кутами, побудований на схилі. Вільну площу в підвалі використали під комірку, в якій господар планує зберігати сільськогосподарське приладдя.
Проєкт будинку багатогранника / Фото Archdaily
Важливим у цьому проєкті є те, що дві найважливіші речі для клієнта були дотримані – затишна мансарда та комфортний дах.
Більше фото португальського котеджу: