Джунглі в квартирі: дружні до екології апартаменти побудували в Мексиці – фото

Проєкт, який обвивають дерева, під назвою "Зелені легені" збудували у місті Тулум, що в Мексиці. Всього в будинку 56 розкішних квартир. Основний намір проєкту – зробити "місток" між людьми та природою.

Сади висаджені не лише біля будинку, але й всередині квартир, пише Archdaily. Вас зацікавить: Ви захочете тут жити: креативне дизайнерське рішення для еко-френдлі будиночка – фото Інтер'єри усіх квартир відтворюють сільську атмосферу з місцевими матеріалами, каменем, тропічним лісом та полірованим бетоном з чукумовою смолою.

На території прибудинкової території також розташований басейн / фото: Archdaily Зовнішній вигляд тераси та саджанців загалом складають комплексну естетику, яка працює як поглинач тепла для інтер'єру. Велика кількість дерева доповнює як зовнішній, так і внутрішній декор. До теми: Еко-стиль у дизайні інтер'єрів: головні правила та акценти