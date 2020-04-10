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Джунглі в квартирі: дружні до екології апартаменти побудували в Мексиці – фото

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Будинок гармонійно вписується в навколишні джунглі / Archdaily

Проєкт, який обвивають дерева, під назвою "Зелені легені" збудували у місті Тулум, що в Мексиці. Всього в будинку 56 розкішних квартир. Основний намір проєкту – зробити "місток" між людьми та природою.

Сади висаджені не лише біля будинку, але й всередині квартир, пише Archdaily.

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Інтер'єри усіх квартир відтворюють сільську атмосферу з місцевими матеріалами, каменем, тропічним лісом та полірованим бетоном з чукумовою смолою.


На території прибудинкової території також розташований басейн / фото: Archdaily

Зовнішній вигляд тераси та саджанців загалом складають комплексну естетику, яка працює як поглинач тепла для інтер'єру. Велика кількість дерева доповнює як зовнішній, так і внутрішній декор.

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Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Еко споживання Дім Мексика Будівництво
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