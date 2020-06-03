В західній частині Лос-Анджелеса, яка вважається приватною забудовою та кількаповерховими будинками, американська архітектурна фірма побудувала житловий комплекс з 31-поверховою будівлею. З верхніх поверхів відкривається панорама на центральну частину міста та Тихий океан.

Цей проєкт розроблений як частина розвитку району Кумулус, пише Archdaily.

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Вежа має містить 300 окремих квартир, площею від 42 до 150 квадратних метрів. В тому числі вісім пентхаусів 30-го поверху, які мають в середньому 133 квадратних метрів площі.



Будівля розташована подалі від центру міста / Фото Dezeen

На даху будівлі розташовується велика тераса з простором для обіду та спілкування. Біля підніжжя будинку також є велике торгове приміщення де розміщуються ресторани та бари.



Інтер'єри квартир зроблені в мінімалістичному стилі / Фото Dezeen

Мешканці комплексу матимуть легкий доступ до усіх зручностей, які пропонує торговий центр, із 100 000 квадратних футів магазинів, ресторанів та розваг всього в декількох кроках від вхідних дверей.

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