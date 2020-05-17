Гофрована сталь та дерев'яна оббивка: фото модерного житлового будинку в Бостоні

Неподалік гавані Бостона побудували багатоквартирний житловий будинок, який складається з трьох рівнів у формі трикутника. Фасад житла обшитий темною гофрованою сталлю та дерев'яною вагонкою. Реалізовувати проєкт почали ще у 2018 році.

Кожна з квартир має невеликі трикутні балкони, пише Dezeen.

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Житловий комплекс містить сім квартир. Тут є два дуплекси, дві звичайні квартири та три таунхауси.



Цей район міста є портовим / фото: Dezeen

За задумом архітекторів, форма будівлі та її зовнішній вигляд повинні нагадувати класичні будинки цієї частини міста. Тут переважає корабельна тематика.



Хвилястий фасад є особливістю будинку / фото: Dezeen

Сама форма фасаду покликана повторювати морські хвилі. Кедрові плити утворюють основу, на якій стоїть сталева конструкція. Кедр тут контрастує з темною основою облицювання, а також обрамляє віконні відкоси та дверні прорізи.

Кожне з житлових приміщень має зовнішній простір, з якого відкривається вид на озера порт. В підвалі будинку розташували гараж.



Сфотографувати інтер'єр не вдалось / фото: Dezeen

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Всередині будинок теж має кедрове облицювання, але фотографи не змогли навіть потрапити всередину через обмеження, які викликані пандемією коронавірусу.