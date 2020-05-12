Головна функція – розваги: в Австралії побудували креативну резиденцію в пагорбі: фото

Приватний будинок під назвою "Domik" побудований в піщаному пагорбі на півночі Австралії. Резиденція відкриває краєвиди на океан, а за словами власника, головна його функція – розваги.

Клієнт місцевої архітектурної фірми захотів створити позачасовий та практичний будинок з незвичним фасадом, пише Archdaily.

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Житло мало б мати високі стелі, мінімальні внутрішні колони, природні матеріали та міцний зв'язок з садами, зеленим простором та місцевим пейзажем. Функції будинку орієнтуються на розваги, спорт та здоров'я.



Будівництво було доволі дорогим та трудомістким / фото: Archdaily

Піщаний грунт, де розташовується будинок, був однією з проблем для архітекторів. Також відразу за житлом розташовується заповідна зона, а солоне повітря шкодить монолітному фасаду. Усі ці проблеми вдалось вирішити внаслідок використання сучасних технологій будівництва.



Будинок має доволі просторі тераси / фото: Archdaily

Проєктанти вирішили мінімізували потребу у внутрішніх колонах і максимально розкрити отвори для вікон. Вони також створили складні форми, високі стелі, можливість створити цікаву форму органічної внутрішньої спальні та житлових приміщень.

Резиденція вдало маскується в навколишній ландшафт, та не псує берегової лінії. Ще однією особливістю помешкання є відсутність кондиціонерів всередині.

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