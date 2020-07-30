Будиночок розташований поблизу міста Вальпараїсо, що на півдні Чилі. Цей штат є гірським та має вихід до Тихого океану. Сам будиночок облицьований темним деревом та має два поверхи і панорамні вікна. Більше про невеличке помешкання читайте в матеріалі.

Будинок побудували на невеличкому узвишші, пише Archdaily.

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Проєкт розділений на дві зони – одна приватна, з двома спальнями. Інша є соціальним простором з відкритою кухнею, ванною кімнатою для гостей, їдальнею, вітальнею та терасами.



Частина будинку розташована нижче рівня дороги / Фото Archdaily

Великі панорамні вікна спереду відкривають краєвид на океан, а з іншого – сосновий ліс.

Проєкт розташований прямо на краю материка, в місці де закінчується ліс, і починається різкий обрив – це єдине місце звідки видно океан в цьому районі.



Невеличка пічка відповідає за опалення будиночка / Фото Archdaily

Цікаво, що спальні є як на першому, так і на другому поверсі. Стіни як зовні, так і зсередини повністю обшиті деревом, а підлога покрита керамічною плиткою. Меблі та стеля тут теж дерев'яні.



Оглядовий майданчик займає майже весь дах / Фото Archdaily

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Зайти до будинку можна також через дах, до якого веде доріжка від невеличкої польової дороги. Також на даху облаштована тераса.

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