Вже в червні 2020 року влада Китаю планує відкрити горизонтальний хмарочос в місті Чунцін. Проєкт складається з чотирьох вертикальних хмарочосів, які між собою поєднує один горизонтальний.

На сьогодні це інженерне диво є найбільшим оглядовим майданчиком у світі. Проєкт реалізований одним з кращих забудовників Азії Safdie Architects с Capitaland. Вартість його складає близько 4 мільярдів доларів, повідомляє Дім 24.

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Загальна площа цього комплексу становить 1,2 мільйона метрів квадратних. Для будівництва хмарочосів пішло понад 3 тисяч скляних та майже 5 тисяч металевих панелей.



Так виглядає хмарочос з центру міста / Фото Pinterest

Одна з веж буде житловим будинком, а інша офісним комплексом. Також всередині є торгові центри, сади, басейни, готелі, тренажерні зали, зони для відпочинку та музеї.



Споруда стоїть на злитті двох річок / Фото Archdaily

Внизу розташують транспортний хаб, який об'єднає автовокзал, станцію метро та паромний термінал.



Майданчик побудований зі скляних пластин / Фото Pinterest

Горизонтальний хмарочос обладнаний оглядовим майданчиком зі скляною підлогою та 270-грудусним кутом огляду. Звідси можна побачити місце злиття рік Цзялінцзян та Янцзи.

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На багатьох поверхах облаштовані сади / Фото Archdaily