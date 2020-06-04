Готель Bauhofstrasse – це доволі стандартна стійка будівля з турботою про екологію. Завдяки інтеграції поруч із історичними будівлями, готель додає свіжості району. Коли архітектори обирали принцип будівництва кімнат у готелі, то зупинились на принципах екологічності, якості та практичності.

Модулі виготовляли в Австрії, транспортували до Людвігсбурга та встановлювали на місці протягом п'яти робочих днів. Черепиця з білими плитами не виказує, що це дерев'яна споруда, про це пише спеціалізоване видання для архітекторів Archdaily.

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Чотириповерхова будівля заввишки така ж, як і сусідня, проте вирізняється із загального ландшафту своєю формою.

Яскраво білими, майже сліпучими є фасад та дах, отвори для вікон виглядають, як вставлені, вертикально відформатовані коробки з фіксованими вікнами та білими кришками, що відкриваються.



Готель розташований на схилі / фото: Archdaily

Північна частина будинку розташована вглиб будівлі та має додатковий поверх – це пов'язано з особливостями місцевості. Черепиця з цементними плитами з білого волокна не дає найменшого натяку на те, що це дерев'яна будівля.

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На терасі розташовані бістро та зона барів, а потім приймальня та приміщення для офісу та адміністрації, а також сховища для зберігання багажу. Тут архітектори самі спроєктували, як барні стійки, так і столи та виготовили їх із твердої деревини ясена з допомогою місцевих майстрами. Масивна паркетна підлога також виготовлена з дерева.



Інтер'єр виконали у стилі мінімалізм / фото: Archdaily

Разом з цокольним поверхом цей поверх функціонує як своєрідна рецепція для інших поверхів. Готельні номери виготовляли у Форарльберг, що в Австрії. Їх привезли до Людвігсбурга та встановили на місці протягом п'яти робочих днів.



Процес транспортування та монтажу готелю / фото: Archdaily

Стіни, підлоги та стелі готельних номерів були зібрані на контейнерні модулі на фабриці із поперечно ламінованого бруса, який підрізали з допомогою робота.



Німецький готель відповідає усім екостандартам / фото: Archdaily

Всього було використано 440 кубічних метрів деревини, завдяки чому назавжди видобули 880 тонн СО2 внаслідок зберігання та заміщення. Використання бетонного матеріалу, що інтенсивно потребує CO2, компенсується використанням деревини. Як наслідок – будівля повністю екологічна.