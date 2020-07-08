В австралійському Мельбурні письменнийя облаштувала майстерню на задньому дворі власного будинку. Споруда, площею кілька квадратних метрів, має велике панорамне вікно та замаскована кущем, адже розташована просто всередині садової огорожі. Більше фото дивіться в матеріалі.

Письменниця мешкає у приватному будинку в передмісті Мельбурна, повідомляє Archdaily.

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Маскуючись в огорожу, будиночок не є додатком, а гармонійною частиною саду. Окрім панорамного вікна, прозорими тут також є двері, а фасад будиночка повністю потонув у зелених насадженнях.



Вхід всередину тут теж через прозорі двері / Фото Archdaily

Загалом приміщення має площу десять квадратних метрів і складається з бетонної підлоги, яка і підтримує дерев'яний каркас.



Майстерня також служить місцем зберігання садового інструменту / Фото Archdaily

За словами розробників приміщення, сьогодні багато людей вирішують облаштувати домашні офіси просто на власному подвір'ї.



Ця будівля сьогодні є офісом для письменниці / Фото Archdaily

В цьому році багато людей вирішили працювати з різних місцевостей, іноді відкидаючи незручний і герметичний офіс для переваг більш природного оточення, – розповіли у студії.



Інтер'єр тут доволі простий / Фото Archdaily

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Будиночок добре утеплений, та захищений від прямих сонячних променів. Також тут встановлена сучасна система вентиляції. Інтер'єр майстерні обтягнений деревом. З меблів тут є лише робочий стіл, та кілька рядів полиць.