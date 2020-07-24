На вершині гори Піп Іван Чорногірський встановили риштування навколо обсерваторії Білий Слон. Споруда побудована на висоті понад 2 тисячі метрів, що робить її "найвище розташованою" в Україні. Після реконструкції, Білий Слон служитиме рятувальникам, туристам і академічній спільноті України та Польщі.

Піп Іван Чорногірський має висоту 2028 метрів, повідомляє Дім 24.

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На фотографіях помітно, що навколо вежі встановлено риштування. Проєкт передбачає, що у відновленій будівлі колишньої обсерваторії окрім рятувального поста, що працює і сьогодні, постане високогірний рятувальний навчальний центр.

Усі реставраційні роботи фінансує ЄС у межах Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2014–2020 роки. Будівля була тут побудована ще у 1938 році, тому перебуває в аварійному стані.

Ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника професор Ігор Цепенда заявив, що "за 3-5 років обсерваторія стане найбільшим науковим об'єктом не лише в Україні, але й у східній Європі".



Найбільше ремонту потребує одна з веж обсерваторії / Фото Білий слон

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Раніше керівництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника заявляло про плани створити "найдовшу і найважчу хресну дорогу" із 12 стаціями від підніжжя до вершини гори Піп Іван. Втім через критику в соцмережах цю ідею відкинули.