Сірий колір є одним з найпопулярніших в оформленні фасаду будинку. Дерево, метал, ліпнина, камінь – лише дещиця з усіх матеріалів, якими облицьовують екстер'єр будинків та пізніше фарбують в сірий колір. До вашої уваги 5 стильних будинків з сірими фасадами.

Сірий колір вважається класичним також і для інтер'єрів, повідомляє Dezeen.

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Добірка з 5 стильних будинків з сірими фасадами

House B, Австрія



Дерево попередньо було оброблене / Фото Dezeen

Австрійська архітектурна фірма Smartvoll облицювала цю прибудову до будинку в Клостернебурзі хвойною деревиною. Дерево попередньо обробили спеціальною речовиною, яка і вплинула на колір фасаду.

C-House, Ірландія



Раніше будинок був майже повністю зруйнованим / Фото Dezeen

Будинок C в Ірландії був пошкоджений повінню. Архітектори оновили його темно-сірим кольором стін, похилим дахом та "світлими димоходами".

De La Roche, Канада



Сіра рамка лише підкреслила обриси фасаду / Фото Dezeen

Той випадок, коли власники дуже хотіли сірий колір для будинку та незвичний дизайн екстер'єру. Архітектурна студія під час реновації будівлі в Монреалі просто додала сіру рамку. Таким чином будинок почав виділятись з-поміж сусідніх.

Casa de Lata, Бразилія



Зовні будинок виглядає як огорожа / Фото Dezeen

Яскравий інтер'єр та пишний двір ховаються за чотирма стінами, що власне і утворюють будівлю з Бразилії, яка розроблена для завзятих колекціонерів автомобілів.

Архітектори використали темно-сірі металеві панелі, щоб покрити фасад та дах.

Two Bay Windows, Канада



Тут колір будинку забезпечує черепиця / Фото Dezeen

Канадська студія D'Arcy Jones Architects "одягла" цей будинок у Ванкувері, кедровими черепицями. Резиденція розташована на вузькій ділянці і має таку назву через два великих вікна на її фасаді.

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Металевий вугільний колір утворює рами та панелі на безлічі вікон, які виступають з фасаду.