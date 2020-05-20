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Коли море зовсім поруч: екологічний дизайн будинку для відпочинку з Каліфорнії – фото

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Будинок для відпочинку на пляжі у США
Будинок для відпочинку на пляжі у США / Deezen

Дизайнерська студія з Сан-Франциско обшила будинок для відпочинку на пляжі Манхеттену кедровим сайдингом, щоб підкреслити його незвичайну геометрію.

Blue Truck Studio додала облицювання деревом під час ремонту будинку, родом з 90-х років, повідомляє видання Deezen.

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Використовували жовтий кедр з Аляски, щоб пом'якшити неправильні фігури будинку площею 350 квадратних метрів, та зробити схожим на забудови північної Каліфорнії. Дерево, виготовлене на замовлення, стане сірим після дощу.

Те, що вони хотіли, –  це будинок простих форм і сільських фактур, як ті, що в північній Каліфорнійській спільноті Морського ранчо,
– зазначили дизайнери.

Реконструкція не зіпсувала вже наявну геометрію будівлі, але змінила розташування вікон на фасадах.

Так виглядає будинок зсередини / фото: Deezen
Так виглядає будинок зсередини / фото: Deezen

На задньому дворі розташовані гараж та літній душ, а з анфасу будинку розташована лінія даху, облицьовані дерев'яними решітками в тон загального кольору проєкту.

Великий обідній стіл дає можливість бути поруч із близькими / фото: Deezen
Великий обідній стіл дає можливість бути поруч із близькими / фото: Deezen

Клієнти студії – сім'я з 4-х осіб придбали будинок для відпочинку, щоб бути поруч із родичами та насолоджуватися активним відпочинком.

Ззаду будинок також облицьований деревом / фото: Deezen
Ззаду будинок також облицьований деревом / фото: Deezen

Природне світло надходить через розсувні скляні двері. Коридор на першому поверху, з'єднує дві спальні з ванною кімнатою. Третя спальня з ванною кімнатою розташована на другому поверсі.

Автор: Олена Кандяк
Теги: Новини США Еко споживання Будівництво Дім Круті будівлі
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