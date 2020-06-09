Компанія Hideout Horizon продовжує дивувати своїми затишними проєктами. Цього разу в джунглях Індонезії з'явилось сучасне комфортне двоповерхове бунгало. Будівля тут повністю відкрита до джунглів, а дах зроблений з соломи.

Помешкання майстерно розділене на різні функціональні зони, пише Archdaily.

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Перший поверх тут вміщує вітальню, кухню та ванну кімнату. Верхній рівень натомість містить спальні та кімнати для гостей. Його родзинкою є велике кругле ліжко, яке схоже на гніздо посеред кімнати.



Знизу розташований невеликий басейн / Фото Archdaily

Поверхи тут з'єднанні між собою пандусом, а сама будівля повністю зроблена з бамбука. Підвісна сітка над басейном та бамбукова гойдалка внизу додають цікавих рис помешканню.



Будинок є доволі екологічним / Фото Archdaily

Житло планують винаймати для туристів. Забронювати його можна на сайті Hideout Horizon.

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