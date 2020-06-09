Комфорт та традиції: в Індонезії побудували двоповерховий бунгало посеред джунглів – фото
Компанія Hideout Horizon продовжує дивувати своїми затишними проєктами. Цього разу в джунглях Індонезії з'явилось сучасне комфортне двоповерхове бунгало. Будівля тут повністю відкрита до джунглів, а дах зроблений з соломи.
Помешкання майстерно розділене на різні функціональні зони, пише Archdaily.
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Перший поверх тут вміщує вітальню, кухню та ванну кімнату. Верхній рівень натомість містить спальні та кімнати для гостей. Його родзинкою є велике кругле ліжко, яке схоже на гніздо посеред кімнати.
Знизу розташований невеликий басейн / Фото Archdaily
Поверхи тут з'єднанні між собою пандусом, а сама будівля повністю зроблена з бамбука. Підвісна сітка над басейном та бамбукова гойдалка внизу додають цікавих рис помешканню.
Будинок є доволі екологічним / Фото Archdaily
Житло планують винаймати для туристів. Забронювати його можна на сайті Hideout Horizon.
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