Культурний центр у вигляді коробки побудували у селі в Португалії – фото

На перший погляд проста реконструкція приміщення ресторану та перетворення його в культурний центр виявилась проблемою для архітектурної фірми, яка виконувала роботи. Найважче було адаптувати простір під нові потреби та не порушити цілісності архітектури села.

Сільське середовище Фельгейраса, де побудований центр, наповнене традиційними старими будинками серед сільськогосподарських полів та невеликих дворів. Отже, нова будівля не повинна кардинально виділятись з усього простору, пише Archdaily.

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Власник хотів, щоб новий культурний центр був зручний для відвідин та притягував туристів. Така характеристика додала більше творчості в процес проєктування.



До центру багато підходів та під'їздів / фото: Archdaily

Тому архітектори вирішили зробити центр в прямокутній формі. Легкі під'їзди, входи та мости зуміли зберегти стриманість будівлі зовні.



Паркувальних місць теж досить багато / фото: Archdaily

Ми абсолютно впевнені, що цей новий простір має все, щоб грати видатну роль для всіх, не втрачаючи своєї сміливості та позачасовості, і тому представляє успіх для власника будівництва,

– розповіли в архітектурній компанії.



Також тут цікаві краєвиди / фото: Archdaily

Головною цікавинкою проєкту став елемент декору, який підвішений до стелі в кількох кімнатах. Ця тонка прозора сітка репрезентує вітер, його потоки та інтенсивність, вносячи динаміку до дуже широкої та простої стелі.

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В такому вигляді стелі стали набагато цікавішими / фото: Archdaily