Квадратний білосніжний будинок з відкритим плануванням: неймовірні фото зі США

В штаті Массачусетс американська архітектурна компанія розробила будинок у формі білого куба. Власники також захотіли білосніжний інтер'єр та відкрите планування помешкання. Фасад будівлі покритий білою вагонкою, а гараж розмістили у відкритому цокольному поверсі.

Попри бажання клієнтів мати будинок у вигляді куба, архітектори вирішили внести певні власні корективи, пише Archdaily.

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Щоб підкреслити правильну геометрію фасаду, вікна теж були розроблені як строгі прямокутники.



Вікна повторюють строгість архітектурних ліній / фото: Archdaily

Всередині конструкція сталевого каркаса дозволяє відкрити плани підлоги без опорних колон чи стін, забезпечуючи прекрасну вентиляцію та багато денного світла. Тераса на даху забезпечує тиху відокремлену зону для відпочинку на природі.



Інтер'єр має вільне планування / фото: Archdaily

Розроблений для молодої сім'ї, будинок був побудований як житло для 100-річного користування. Будинок в Уеллслі дозволить тут жити кільком поколінням родини.

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