Cloud House є по суті будинком, який складений з двох триповерхових споруд. Вони обидва поєднані спільним фасадом, який складається з рожевих арок. Звести його планують в історичному кварталі на півночі Лондона, а будівля слугуватиме приватним помешканням для великої сім'ї.

За словами дизайнери, рожеві арки тут будуть "абсолютно скрізь", повідомляє Dezeen.

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Будинок планують побудувати поміж старих цегляних будівель, які мають різноманітні архітектурні стилі.



Проєкт планують реалізовувати наступного року / Фото Dezeen

Арки тут не є повністю декоративними, адже вони служать прикрасою як для інтер'єру, так і для екстер'єру житла.



Вхід в будинок розташований поряд / Фото Dezeen

Я знаю, що це взагалі не дуже модна ідея в архітектурі, але мені подобається думка, що будівлю можна прикрасити як зовні, так і зсередини,

– розповів архітектор.



Огорожа тут теж виконана у формі арок / Фото Dezeen

Помешкання матиме незвичне планування, адже приватні простори, такі як спальні, розташовані на першому поверсі. На верхніх рівнях натомість будуть кухня та вітальня. На фасадах блідо-рожеві арки будуть поєднуватися з блідо-зеленими металевими конструкціями.



Будинок також матиме терасу / Фото Dezeen

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Всередині підлоги будуть встелені з блідо-синьої залитої смоли, рожеві та білі смуги проходитимуть по стінах та стелях, а кухня стане смарагдово-зеленою з чорно-білими стільницями.