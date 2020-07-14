В Лондоні побудують будинок, який повністю складений з рожевих арок – фото
Cloud House є по суті будинком, який складений з двох триповерхових споруд. Вони обидва поєднані спільним фасадом, який складається з рожевих арок. Звести його планують в історичному кварталі на півночі Лондона, а будівля слугуватиме приватним помешканням для великої сім'ї.
За словами дизайнери, рожеві арки тут будуть "абсолютно скрізь", повідомляє Dezeen.
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Будинок планують побудувати поміж старих цегляних будівель, які мають різноманітні архітектурні стилі.
Проєкт планують реалізовувати наступного року / Фото Dezeen
Арки тут не є повністю декоративними, адже вони служать прикрасою як для інтер'єру, так і для екстер'єру житла.
Вхід в будинок розташований поряд / Фото Dezeen
Я знаю, що це взагалі не дуже модна ідея в архітектурі, але мені подобається думка, що будівлю можна прикрасити як зовні, так і зсередини,
– розповів архітектор.
Огорожа тут теж виконана у формі арок / Фото Dezeen
Помешкання матиме незвичне планування, адже приватні простори, такі як спальні, розташовані на першому поверсі. На верхніх рівнях натомість будуть кухня та вітальня. На фасадах блідо-рожеві арки будуть поєднуватися з блідо-зеленими металевими конструкціями.
Будинок також матиме терасу / Фото Dezeen
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Всередині підлоги будуть встелені з блідо-синьої залитої смоли, рожеві та білі смуги проходитимуть по стінах та стелях, а кухня стане смарагдово-зеленою з чорно-білими стільницями.