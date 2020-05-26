В Мінську власник старого гаража перетворив його на маленький замок: фото

В одному з районів Мінська власник старого цегляного гаража не просто відремонтував його, але й перетворив на невеликий замок. "Фортеця" виділяється на фоні сусідніх гаражів та непримітної архітектури невеличкого провулку.

Цікаво що сам гараж розташований неподалік центру Мінська, повідомляє CityDog.

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Приміщення зазнало реконструкції та стало просторішим. Дах над будівлею трохи виступає за межі самого гаража та має гострий шпиль з невеликим вікном.



"Замок" ховається в тихому провулку неподалік річки Свіслоч / фото: Citydog

Невеликі віконні отвори також розташовані по обидва боки в'їзду всередину, а самі двері обладнані автоматичною ролетою.



Яскраві кольори впадають у вічі перехожим / фото: Citydog

Фасад тут яскраво жовтого кольору з невеликим цоколем.



Цоколь має фальшиву цегляну розмітку / фото: Citydog

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