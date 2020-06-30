В Норвегії представили розробку мобільної сауни, яку можна перевезти на причепі. Кімнатка пропонує простір для чотирьох осіб. Всередині використовували дерево Дугласа та звичайну ялину. Саме приміщення є доволі герметичним.

Насолодитись сауною тепер можна і у важкодоступних місцях, повідомляє Archdaily.

Читайте також: Будинок на 20 квадратних метрів, де комфортно живуть 5 осіб – фото помешкання

Після транспортування лавки всередині можна встановити під комфортним кутом, адже вони піддаються регулюванню.



Всередину навіть потрапляє сонячне світло / Фото Archdaily

Такі аспекти, як фізична близькість та умови освітлення відіграють головну роль у створенні мобільної сауни,

– розповідає один із розробників.

Сауна була побудована без використання клею, шурупів чи цвяхів. Також під час будівництва врахували можливу поведінку деревини, що легко набухає внаслідок екстремальних коливань вологості та температури. Кімнатка може складатись при транспортуванні, а герметичність і стійкість загальної конструкції забезпечують спеціальні кріплення.



Приміщення є доволі герметичним / Фото Archdaily

Всередині сауни окрім печі, яка тут виготовленої з переробленого газового балона, немає жодних металевих деталей. Це зроблено для того, щоб при нагріванні повітря всередині запобігти опікам при фізичному контакті з ними.



Перевезти кімнатку можна просто на автомобільному причепі / Фото Archdaily

Всередині дошки не обробляються, тоді як старий японський метод збереження деревини "Shou Sugi Ban" використовується зовні. Обробка полум'ям поверхні забезпечує дереву довговічність. Отримане чорне забарвлення додатково підкреслює контраст між інтер'єром та екстер'єром.

Схоже: Рай для букіністів: у Великій Британії побудували будинок для читання книг – фото

Дивіться більше фото сауни з Норвегії: