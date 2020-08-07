Хашим Саркіс – куратор Венеціанського бієнале 2021 року закликав архітекторів з усього світу активно переосмислювати шляхи спільного проживання людей на природі. На хвилі пандемії багато міського населення задумується про переїзд до передмість та невеликих містечок. До вашої уваги приклади нових проєктів заміських будинків.

За прогнозами експертів, коронавірус зі світом надовго, тож люди побоюючись нових карантинних обмежень переосмислюють крихітні житлові простори у містах, пише Archdaily.

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Справді, урбанізм відійшов на другий план порядку денного дня архітекторів зі світовим ім'ям. Тому, імовірно вже через рік ми побачимо багато проєктів саме заміського житла.

Щільність забудов, скоріш за все збережеться, адже кількість населення у світі зростає. Втім, після карантину, люди почали більше цінувати доступ до свіжого повітря та особистий простір – самі ці постулати стануть ключовими для архітекторів.

3 архітектурні проєкти "посткарантинної" ери



Архітектор пропонує створювати такі щільні містечка / Фото Archdaily

Цей проєкт грамотно охоплює кожен сантиметр скелястого узбережжя та пропонує мешканцям окремі будинки з великими терасами, попри щільність забудови.



А це варіант багатоповерхової забудови / Фото Archdaily

Цю будівлю пропонують побудувати поблизу міста Чунцін, що в Китаї. Багатоповерхівка пропонує просторі балкони та великі відкриті тераси.



Футуристичний варіант / Фото Archdaily

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Схема MAD для цього гірського селища є частиною масштабного генерального плану розвитку туризму біля озера Хуаншань Тайпін. Кожна з будівель, побудована так, щоб відповідати місцевому рельєфу, вирізнятися висотою та пропонувати мешканцям відкриті простори на кожному рівні.