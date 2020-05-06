Не туристичний Львів: привабливі будівлі міста від архітектора Івана Левинського – фото

Львів – це не лише Оперний театр та загадкові кам'яниці на площі Ринок. Український архітектор Левинський спроєктував численні будівлі Львова у стилі, що поєднував сецесію віденського зразка і мотиви народної архітектури Карпат. Цікавим фактом є те, що далеко не всі вони відомі туристам та львів'янам.

Найцікавішими роботами митця є будівлі Торгово-промислової палати, товариства "Дністер", Академічного дому та ансамбль вулиці Асника, яка сьогодні є вулицею Богомольця.

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Страхове товариство "Дністер"

Адреса – вулиця Руська, 20



Страхова компанія "Дністер" побудована на місці трьох кам'яниць / фото: Lviv1256

Будівля зведена у стилі "гуцульської" сецесії. Всі будівельні матеріали – українського виробництва. Хіба систему опалення замовляли у Відні. Сьогодні у приміщенні першої страхової фірми розташована міська поліклініка.

Готель "Жорж"

Адреса – площа Міцкевича, 1



Готель "Жорж" розташований неподалік проспекту Свободи / фото: Lviv1256

У 1901 році у Львові з'являється архітектурна новинка з елементами сецесії – готель "Жорж" на площі Міцкевича. Попри те, що на цьому місці з 1793 року двічі перебудовували готелі, але саме останній варіант за проєктом Фельнера та Гельмера, збудований фірмою Левинського зберігся до наших днів без істотних змін.

Будинок Торгово-промислової палати (Львівська обласна прокуратура)

Адреса – проспект Тараса Шевченка, 17-19



Стиль Івана Левинського легко впізнати / фото: Lviv1256

Проєкт створили архітектори Альфред Захаревич й Тадеуш Обмінський. Основну часть робіт взяло на себе будівельне бюро Левинського. Сьогодні ж це приміщення прокуратура Львівської області.

Національний лісотехнічний університет України

Адреса – вулиця Чупринки, 103



Будинок історично був навчальним закладом / фото: Lviv1256

Будинок колишньої бурси Українського Педагогічного Товариства. Стиль будівлі – сецесія у народно-стильовому варіанті. Яскравий зразок архітектури "українського модерну". Вже з 2009-го року – корпус Українського державного лісотехнічного університету.

Музей Олекси Новаківського

Адреса – вулиця Листопадового Чину, 11



Будинок із червоної цегли розташований біля собору святого Юра / фото: Lviv1256

Спочатку це була вілла польського художника Яна Стики. Спроєктував її Юліан Захаревич, а звів Левинський. Будівля належить до неоромантичного стилю. Новаківський у будинку замешкав аж у 1913-му. Нині там музей його пам'яті. Цікава деталь висить над входом – картуш із трьома щитами. Це гербовий знак цеху малярів.