Американський продюсер в рамках програми American Psycho створив готельне приміщення з гартованого скла в Лос-Анджелесі. Розташувався він в пустелі неподалік національного парку та повинен нагадувати хмарочос з Нью-Йорка.

Будівля матиме готельне призначення, а також доступний для оренди для зйомок та різноманітних заходів, пише Dezeen.

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Продюсер співпрацював з архітектором Томасом Осінським, щоб розробити довгий будинок із сталевого каркасу, який облицювали загартоване скло, яке зазвичай використовується для хмарочосів.



Такі фасади використовують лише для хмарочосів / Фото Dezeen

Будівля площею у 465 квадратних метрів розроблена як один довгий розважальний простір навколо 30-метрового басейну.



Будівля є одноповерховою / Фото Dezeen

Басейн впирається в білу стіну, яка розроблена як проєкційний екран для перегляду фільмів, а на іншому кінці – кухня, яка призначена для пристосування для подій.



Басейн займає велику площу посеред соціального простору готелю / Фото Dezeen

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Також на даху будинку розташували серію сонячних панелей, що забезпечують будинок електроенергією та гарячою водою.

Дивіться відеопрезентацію невидимого будинку: