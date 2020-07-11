Колаборація кількох нідерландських компаній представила концепцію атракціонів для відвідувачів, за якою пасажирські кабіни рухаються вгору по спіралі та живляться від сонячної і вітрової енергії. Екологічний атракціон може мати до 150 метрів висоти та до 16 пасажирських кабін.

Дизайнери, інженери, спеціалісти з електротехніки та багато інших спеціалістів доклали руку до розробки атракціону, пише Dezeen.

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Розробники стверджують, що це буде перший у світі "кліматично нейтральний висотний атракціон".



Робоча версія зовнішнього вигляду атракціону / Фото Dezeen

На вершині атракціону розмістять вітряк, який генеруватиме електроенергію, а сама вежа буде обладнана сонячними панелями. Також є ідея використовувати енергію самих кабін в той час, коли вони спускатимуться вниз.



Діаметр вежі становитиме від 7 до 10 метрів / Фото Dezeen

Висота вежі може коливатись від 60 до 150 метрів. Атракціон зможе вміщувати від 4 до 16 кабін, кожна з яких вміщуватиме до 12 осіб. А час одноразової поїздки займе від 3 до 10 хвилин.

Дивіться відео відеопрезентацію проєкту атракціону:

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Зараз розробники шукають інвестора, щоб реалізувати концепцію. За їхніми оцінками, такий атракціон у великому місті зможе привабити від 500 тисяч до 3 мільйонів відвідувачів на рік.