Ця офісна будівля розташована в місті Буенос-Айрес, в центрі району Палермо. Особливістю багатоповерхівки є її фасад, який складається з довгих скляних елементів. Таким чином в приміщенні завжди зберігається прохолода, а з далека будівля нагадує каскад водоспаду.

Під час будівництва виникало багато проблем, адже за проєктом нове приміщення перевищувало дозволену висоту, повідомляє Archdaily.

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Скляні елементи є рухомими, та змінюватимуть своє положення в залежності від часу доби. Таким чином, фасад регулюватиме кількість тепла, яке потрапляє всередину, та створить комфортний мікроклімат для працівників. Ширина кожного з таких елементів становить близько 30 сантиметрів.



Споруда має 9 поверхів / Фото Archdaily

За словами архітекторів, працівники зможуть вибирати в яких умовах їм працювати.

Працюйте у своєму офісі традиційним чином, ізольовані від зовнішніх факторів, Відкрийте фасад повністю і ви відчуваєте себе так, ніби знаходитесь зовні, насолоджуючись комфортом інтер'єру,

– кажуть розробники.



Тераси дозволяють працівникам подихати свіжим повітрям / Фото Archdaily

Будівля складається з вестибюля на першому поверсі та великих конференц-залів та робочих місць на верхніх рівнях.



Такий офіс підходить лише для країн зі спекотним кліматом / Фото Archdaily

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Не останню роль в створенні фасаду відігравали його естетичні якості. Так, за словами архітекторів, скло вдало вписується в архітектуру міста, та зовні робить будівлю схожою на водоспад.

Дивіться відеопрезентацію офісу-водоспаду: