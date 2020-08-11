Студія архітектури Morris + Company розробила прибудову для будинку Вальтера Сегала на півночі Лондона. Розташований у місті Хайгейт у 1964 році Сегал побудував North Hill House для себе та своєї родини.

Команда архітекторів дослідила спадщину Сегала, його підхід через документальні фільми в його творчості, дослідження власних сайтів та тексти, написані Сегалом та іншими про його твори, пише видання Deezen.

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Для того, аби не зіпсувати попередній дизайн, автори вирішили використовувати дерев'яний брус, а також ряд повторних елементів, хоча це не буде модульна конструкція.



Будинок планують розширити вдвічі / Фото Deezen

Ми впевненні, що можемо зробити так, аби розробка та деталізація полегшила процес збірки конструкції, не вдаючись до невикористання модульної конструкції, адже для такого масштабного проєкту це неприпустимо,

– розповіли у студії.

Натомість легкодоступні матеріали, а це переважно високе дерево – заздалегідь оброблять, без втручання на місці.



Фасад буде виключно із дерева / Фото Deezen

Загалом, розширення по всій площі вдвічі збільшить розмір будинку, з 166 квадратних метрів до 300 квадратів. Розширення утворюватимуть зигзагоподібний маршрут через будівлю.



Проєкт перебудови старого дому Сегала / Фото Deezen

Первісна будівля була економічною, простою, вишукано викладеною, практичною та функціональною. Однак значну частину первісного варіанту дизайну будинку довелось змінити.



Всередині буде багато сонячного світла / Фото Deezen

Задня частина прибудови залишається відкритою, але її зможуть бачити лише сусіди.