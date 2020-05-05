Первісний спосіб життя: фото будинків у Мексиці, які збудовані з традиційних місцевих матеріалів

На півострові Юкатан, що в Мексиці, митці з усього світу заснували селище. Будинки тут збудовані на первісний лад та лише з екологічних матеріалів. Кожен з них унікальний та зведений з традиційних для місцевого населення будівельних матеріалів.

Місцева архітектура фіксує усю квінтесенцію багатства природи півострова Юкатан та багату духовну спадщину. Саме тому архітектори вирішили повернути популярність місцевим традиціям архітектури, пише Archdaily.

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Розумне поєднання досвіду предків, технологічних інновацій, живої духовності та колективного досвіду завершиться новими способами будівництва,

– розповідають розробники.



Півострів Юкатан виходить на Мексиканську затоку / фото: Archdaily

Всередині відвідувачам дозволяється ходити лише босоніж. Це зроблено для того, щоб останні краще взаємодіяли з підлогою. Тут також присутній елемент сюрпризу, коли відвідувач переходить від прохолодного та гладкого полірованого цементу до теплої та сирої дерев'яної підлоги.

Весь зовнішній звук приглушується, тоді власні кроки внутрішні кроки відбиваються від стін та елементів декору і посилюють сюрреалістичні розміри простору.



Ванна тут розташована на свіжому повітрі / фото: Archdaily

Масивні та геометричні куполи магічно освітлюються двома круглими вікнами в навколишні джунглі та небо.

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Цей проєкт зроблений по-людськи та є даниною нашій землі, але також і ласкавим нагадуванням про те, що люди створені лише природою,

– розповіли архітектори.

Більше фото будинків: