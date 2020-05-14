Посеред царства юрт: вражаючі фото громадського центру в столиці Монголії

"The Ger" – інноваційний громадський центр в столиці Монголії Улан-Баторі. Побудований з деревини та полікарбонату проєктною групою Rural Urban Framework. Всередині проводять позашкільні заняття та громадські заходи.

Традиційними для Монголії є круглі будиночки-юрти, серед яких вибивається громадський простір неправильної 7-кутної форми, пише Dezeen.

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Дерев'яний каркас підтримує всю будівлю, яка спроєктована як приміщення всередині приміщення. Таким чином простір краще утримує тепло.



"Буферна зона" також служить ігровим простором для дітей / фото: Dezeen

Всередині розташоване невелике заглиблення з місцями для сидіння – тут зазвичай збираються діти. Компактне розташування сидінь дозволяє людям сидіти поруч у холодну погоду.



Заглибина розташована просто посередині простору / фото: Dezeen

За задумом архітекторів, цей будинок – прототип помешкання кочових людей, які переїхали до міста, де вони поставили намети та відмовились будували помешкання з цегли. Інноваційний громадський центр був створений, щоб полегшити перехід жителів від кочового способу життя.



Монголи досі вважаються кочовою нацією / фото: Dezeen

У культурі, де не існує слова "громада", важливим був такий проєкт. Все для того, щоб дати можливість мешканцям вирішити, що означає жити разом, і набувати нових методів співпраці,

– пояснили розробники.

Річ у тім, що столиця Монголії перенаселена, а сім'ї живуть поруч у районах, де немає навіть протічної води чи каналізації. Люди копають власні котловани та спалюють вугілля, щоб зігрітись у холодні зими, де температура опускається до мінус 40 градусів.

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Панорама міста взимку / фото: Dezeen

Саме тому такий громадський центр повинен стати місцем збору людей в холодні вечори.