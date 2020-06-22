Архітектори створили цей проєкт, з урахуванням мінливості погоди в цьому місці, дерев'яні каюти пропонують відвідувачам комфортне укриття влітку та восени.

Основна каюта в Тунгегелені пропонує невелику їдальню, яка добре підходить для прийому їжі великою компанією. Найвища стеля – 4,6 метра, створює простір для зустрічей з панорамним видом на навколишній ландшафт.

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Будиночок також містить комфортабельний зал, обрамлений великим каміном, який покликаний зігріти подорожувальників.



Будинок може помістити до 50 туристів / Фото Archdaily

Однією з останніх кабін, яка буде побудована на місці, є оригінальна модель салону Fuglemyrhytta в Осло, розробленої Snøhetta, яка стала надзвичайно популярним місцем пішохідних поїздок з моменту відкриття в 2018 році.



Туристична база здалеку / фото Archdaily

Оточений захопливим ландшафтом із крутими горами з усіх боків, Тунгегелен служить ідеальною відправною точкою для туристів, які бажають завоювати місцеві льодовики групами, а також для сімей з дітьми.

Більше фото з туристичного прихистку: