Цей проєкт називають "Прихований будинок" і охоплює ділянку площею 500 квадратних метрів, що знаходиться в самому центрі північної Вадодари, що у Індії. Проєкт – це геометрична композиція з чистих ліній та суворих поверхонь. Будинок виходить на південь із дорогою завширшки 18 метрів.

Оскільки будинок стояв перед дорогою, архітектори дуже обережно поставились до питання конфіденційності. Дизайнери звели величезну бетонну стіну висотою 50 метрів, яка ховається за майже всі публічні та приватні простори будинку, пише видання Archdaily.

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Ця оголена бетонна стіна має дуже цікавий графічний малюнок, вигравірований на ній. З-за неї визирає лише частина, а решта будинку ховається позаду.



Бетонна стіна декорована нестандартно / Фото Archdaily

Якщо говорити про інтер'єр, то він є сучасним та мінімалістичним. Теплі та земляні тони у вигляді тикового дерева, латуні, коричневого кольору в обробці та сірого кольору на стінах. Кожна окрема кімната має свій характер відповідно до особистості мешканців.



У будинку багато природнього світла / Фото Archdaily

На нижньому рівні є вітальня, кухня, їдальня, та інші технічні кімнати. Спальню батьків також облаштували на нижчому рівні, у тихому місці. Зона домашнього кінотеатру чи розваг розташована на першому поверсі, частково відмежована від основного будинку та є бути доступною і з садової ділянки.



Сходи виконали у формі зигзагу / Фото Archdaily

На другому поверсі – спа-центр та джакузі. Сходи розмістили майже в центрі будинку разом з великим отвором, так що всі поверхи рівномірно освітлені природним світлом.

Більше фото індійського приватного будинку: