Перед одними із найзеленіших та найвишуканіших пагорбів поблизу міста Субачок, що в Колумбії, архітектурна фірма звела невеликий будиночок. Як зовні, так і зсередини будівля має чіткі геометричні лінії та частково прозору стелю. Більше про будинок призахідного сонця посеред пагорбів –читайте в матеріалі.

Головний фасад тут направлений на схід, а отже будинок отримує найбільше саме післяобіднього сонця, повідомляє Archdaily.

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Сама будівля виконана у формі літери "L" та пропонує власникам невелику терасу, яка захищена від вітрів будинком.



Тераса з двох боків захищена від вітру / Фото Archdaily

Приміщення є одноповерховим та має частково прозорі не лише стіни, але й стелю. Інтер'єр тут виконаний у мінімалістичному стилі та вирізняється строгими лініями, використанням дерев'яного облицювання та точкового освітлення.



Кухня займає центральне місце в будинку / Фото Archdaily

Основним простором в будинку є кухня, адже вона має найбільшу площу серед усіх кімнат, та величезне панорамне вікно замість східної стіни.



Будинок орієнтований на призахідне сонце / Фото Archdaily

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Будівля оточена садом, та окрім широкої під'їзної алеї має також невеличкі сходи з боку гір.

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