На вулиці Лайма, що в Лондоні зведуть хмарочос незвичної форми. 35-поверхова вежа має дзеркальний фасад і яскраво виражені кутові лінії. Похилість приміщення необхідна для того, щоб хмарочос не закривав вид на собор Святого Павла, та створював ефект безкінечного дзеркала разом з сусідньою будівлею.

Загалом вежа матиме 190 метрів у висоту, повідомляє Archdaily. Схоже: У вигляді людини: в центрі Парижу побудують сучасний офісний центр – фото Перед архітекторами стояло завдання – не закривати вид на собор. Серед багатьох варіантів, які розглядались, вибір впав саме на створення вежі, яка нахиляється.

Дехто вже називає вежу скальпом / Фото Archdaily Внутрішні простори будівлі відрізняються позачасовим сучасним дизайном та деталізацією, використовуючи палітру високоякісних природних матеріалів.

Дзеркальний фасад відбиває історичні будівлі / Фото Archdaily Скляні стіни від підлоги до стелі оптимізують денне освітлення офісних підлог та забезпечують прекрасний вид на Лондон.

Ця вулиця є відомою серед містян / Фото Archdaily Вестибюль будівлі розробили у тісній співпраці з кам'яними мулярами. А родзинкою інтер'єру є чотири кам'яні рельєфні панелі – Вудфордські камені, які представляють класичні елементи землі, повітря, вогню та води. Популярне: Будівля сотні балконів: приклад ідеального житлового будинку для самоізоляції з Флориди – фото

Цей барельєф здавна стоїть на цій вулиці / Фото Archdaily