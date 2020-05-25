У Швеції перевезуть ціле місто на вантажівках через просідання грунту: фото

Невеличке містечко Кіруна, що на півночі Швеції перевезуть на вантажівках через загрозу обвалу грунту під будинками. Більшості будівель мають понад 120 років та є історично цінними для країни. Рішення про перевезення міста прийняли після обвалу ратуші Кіруни.

Місто планують перевезти всього за дві милі на схід від сьогоднішнього розташування, пише Metropolis.

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Кіруна є найпівнічнішим містом країни та розташоване за Полярним колом. Засноване воно навколо однойменної шахти, яка видобуває залізну руду ще з 1895 року. Проте у 2008 році з активним розвитком гірничодобувної промисловості, грунт під містом почав просідати зі швидкістю 5 сантиметрів на рік.

Місто переїде всього на кілька кілометрів на схід / фото: Metropolis

Після консультацій з владою та гірничо-добувною компанією, місто вирішили перевезти через архітектурну цінність деяких споруд. Проте переговори тривали понад 10 років.

Не всі будинки піддаються перевезенню / фото: Metropolis

Остаточне рішення про негайне перевезення прийняли після обвалу ратуші Кіруни. Сьогодні її уламки виставлені в музеї. Проте місцеві говорять, що "мерія була принесена в жертву для процвітання міста".

Станом на сьогодні за дві милі на схід побудували нову ратушу, куди і перевезуть більшість будинків. На старому місці тим часом продовжать видобувні роботи.

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Як можна перевезти будинки в зібраному вигляді?За Полярним колом через низькі температури та твердість грунту, будинки будуються без викопування котлованів та стабільних фундаментів, тому будівлі буквально просто стоять на землі. Саме тому перевезти їх доволі легко.