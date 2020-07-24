Архітектурна компанія ADDP Architects оприлюднила проєкт житлових хмарочосів Avenue South Residences в Сінгапурі. Будинки будуватимуть в кілька етапів, а в готовому варіанті вони матимуть по 56 поверхів. Споруди складатимуться з численних блоків.

Нове будівництво розміститься просто біля п'яти історичних будівель країни на околицях основної забудови, повідомляє Archdaily.

До теми: 11 метрів ширини: як виглядає один з найвужчих хмарочосів у світі – фото

За словами проєктантів, будівлі "віддають шану спадщині міста, впроваджуючи футуристичне та екологічно свідоме сучасне житло".



Навколо будинків розташований один з небагатьох парків країни / Фото Archdaily

Завдяки сучасним технологіям, вже готові приміщення привозитимуть на будівельний майданчик, та накладатимуть одне на одне. Планується, що кожен поверх на 80% буде готовим ще до початку будівництва.



Мешканці матимуть доступ до "зелених терас" / Фото Archdaily

Повністю завершити проєкт планують до 2026 року.



Парк і далі буде доступним для усіх / Фото Archdaily

Цікаво, що вежі матимуть "зелені тераси" на деяких поверхах. Також навколо будівель розкинеться великий парк.

Схоже: В Нідерландах розробили 150-метровий атракціон, який живиться від сонця та вітру – фото

Дивіться більше фото найвищих житлових будинків у світі: