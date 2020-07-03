Населення Нової Зеландії, як і багатьох інших розвинутих держав світу, з кожним роком старіє. Саме тому нещодавно в економічно забезпеченій острівній державі задумались над задоволенням попиту на житло від пенсіонерів. Там розробили цілі райони з невеличкими будиночками та газонами перед ними. Всі помешкання відповідають розробленим стандартам.

Житло планують зробити також доступним, адже не кожен пенсіонер може дозволити собі придбати цілий будинок, повідомляє Archdaily.

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Райони для пенсіонерів повинні відповідати 3 обов'язковим критеріям, серед яких:

Безпека



Будинки будуть цілком безпечними / Фото Archdaily

Безпечна громада – це фундаментальний чинник для людей похилого віку. Кожен будинок тут буде обладнаний підвищеною системою безпеки.

Соціалізація



Павільйон тут теж має прозорі стіни / Фото Archdaily

Взаємодія з родиною та друзями – це потреба всіх людей, а особливо пенсіонерів. Новий район сприятиме сильній соціальній взаємодії. Тут облаштують спеціальний павільйон, де і зустрічатимуться люди похилого віку зі своїми родичами.

Інфраструктура



Тут також багато пішохідних зон / Фото Archdaily

Макет вулиць в районі буде розроблений таким чином, щоб утворити багато пішохідних зон, але водночас забезпечити мешканців зручними автомобільними дорогами та під'їздами до будівель.



Інтер'єри будинків виконані в світлих тонах / Фото Archdaily

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Кожен будинок тут має ідентичний дизайн інтер'єру та екстер'єру. В основу покладені мінімалізм та щедре використання скла в будівництві.