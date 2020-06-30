Сучасні та традиційні: 3 кращих готелі на грецькому острові Санторіні – фото
Літо у розпалі і мрії про море не покидають вас? На жаль, через карантинні обмеження в українців зараз немає змоги відвідати Грецію. Але ж колись вірус відступить і у нас буде можливість таки побачити ці чарівні місця на власні очі. Пропонуємо вам переглянути 3 кращі готелі мальовничого острову Санторіні, що в Греції.
Острів Санторіні є одним із найпопулярніших серед туристів в Греції, повідомляє Dezeen.
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Панорами з цього острова часто з'являються на листівках з Греції.
3 найкращі готелі з острова Санторіні:
Готель Saint
Спускаючись до моря від скель села Оді, біля підніжжя розташований багаторівневий готель Сент, який більше схожий на лабіринт, який пропонує терасові внутрішні патіо з яскраво-синіми басейнами і білими стінами.
Зверху готель нагадує лабіринт / Фото Dezeen
Всього в готелі розміщено 16 номерів, які займають переобладнані комори та льохи, частина з яких, була вкопана прямо у скелі. Номери класу "Люкс" відкривають вид на приватні тераси, які розділені яскравими білими стінами.
Будинок для відпочинку в місті Фіра
Архітектурна фірма Kapsimalis Architects відремонтувала цей будинок для відпочинку в місті Фіра, додавши дві тераси на даху. Особливістю цього готелю є його автентичність та відданість традиціям.
Цей готель вразить вас сліпучим блиском стін / Фото Dezeen
На передньому дворі також розташований один з басейнів, який видно через склепінчасте вікно за одним з ліжок будинку.
Літній будинок, Мессарія
Цей гостьовий будиночок розташований на похилій ділянці, складається з укладених білих кубиків, з видом на море та сад, де мешканці вирощують власні овочі.
Будівля складена з кубів / Фото Dezeen
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Форма – це синтез кубістичних білих томів, як сучасний переклад традиційної кубістичної архітектури, знайденої в селах Санторіні з явним впливом модернізму,
– пояснила форму студія.