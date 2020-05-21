Сучасний будинок посеред пустелі в Намібії – вражаючі фото та відео

Архітектруна компанія збудувала сучасний будинок в традиційному стилі посеред пустелі в Намібії. Мисливська ферма побудована з використанням місцевого червоного піску. Проєкт містить вузькі кімнати всередині та велику відкрити терасу перед входом.

Власники ферми хотіли поєднати зручності сучасних будинків та зберегти культурну спадщину свого народу під час будівництва житла, повідомляє Archdaily.

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Ще з входу до будинку, двері знайомлять відвідувачів з життям в умовах савани. Будиночок повільно переходить з ефектних червоних стін, до глибоких тіней та простих ліній.



Входів у будинок є кілька / фото: Archdaily

Наша архітектурна палітра бере свій початок у приглушених земних кольорах, фактурних оздобленнях, що відображають рясне сонячне світло,

– розповіли автори проєкту.

Під час будівництва помешкання, червоний пісок із ферми змішується з цементною штукатуркою, яка надає всім стінам того ж кольору, що і навколишній ландшафт.



Веранда має бетонну підлогу / фото: Archdaily

Покрівля тут сильно виступає за межі самого житлового простору, накриває велику веранду. Дах накритий профнастилом з гофрованого металу, а цементні підлоги та двері із скляними вставками усувають межі між зовнішнім та внутрішнім простором.

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Більше фото будиночку в Намібії: