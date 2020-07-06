У 2017 році учасники американського музичного гурту Twenty One Pilots отримали премію "Греммі", вийшовши на сцену без штанів. Популярність їм принесла не ця витівка, та навіть не престижна нагорода. Як би там не було, численну армію фанатів гурту цікавить як виглядає будинок вокаліста Twenty One Pilots Тайлера Джозефа. Детальніше про це – читайте в матеріалі.

Тайлер Джозеф народився в місті Колумбус, що в штаті Огайо, повідомляє Дім 24.

Схоже: Як виглядає дім Біллі Айліш зсередини: співачка досі живе в будинку батьків – відео

Обидва учасники гурту неодноразово декларували свою відданість рідному місту, саме тому досі живуть у Колумбусі. Попри те, що в всередині будинку Тайлера Джозефа журналісти поки не побували, відомо як виглядає підвал та будівля зовні.

Екстер'єр будинку

Так, під час карантину до помешкання сім'ї Тайлера приїхали ведучі каналу Pillow Pilots. З відео можна зробити висновок, що вокаліст гурту мешкає у двоповерховому приватному будинку.

Фасад тут обкладений каменем, а двері та вікна пофарбовані у білий колір. На передньому подвір'ї відсутній декор, а газон щедро встелений камінням.

Інтер'єр будинку

Заглянути всередину поки не вдавалось нікому, проте сам виконавець неодноразово викладав фото зі студії.

Мабуть, усі фанати знають, що студія звукозапису гурту розташована у підвалі будинку Тайлера.

Вас може зацікавити: За 165 мільйонів доларів: величезний будинок власника Amazon Джеффа Безоса – відео

Судячи зі світлин із соцмереж, студія справді доволі простора та стильна. Стіни облицьовані світлими та темними кольорами, а підлога тут покрита ламінатом.