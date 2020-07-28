Традиційне житло: в Мексиці побудували "відкритий" будинок з гамаком – фото
Мексиканська архітектурна студія розробила проєкт переосмислення традиційного місцевого житла. Приміщення матиме "відкритий" план та зону відпочинку з гамаком на подвір'ї. Будівля матиме всього кілька кімнат, а спальні місця розмістять просто на підлозі.
Будинок побудують у сільській місцевості неподалік столиці країни, повідомляє Archdaily.
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У цьому проєкті ми прагнемо переосмислити традиційне житло штату Морелос, як ґанок з великим напіввідкритим дахом та багатофункціональним простором, оточеним фруктовими деревами та рослинністю,
– розповіли проєктанти.
Будинок дуже схожий на традиційне житло:
Помешкання матиме велику криту терасу, напіввідкриту кухню, їдальню та невеличку ванну кімнату. Другий поверх тут складається всього лише з невеликого підвищення, яке і служить спальним місцем.
Спальні місця тут на підлозі / Фото Archdaily
Сам будинок має бамбукову структуру, яка на відміну від традиційного бетону не вбирає вологість. Натомість "відкритий" дах виготовлений з переробленого поліалюмінію, який не поглинає тепло. Підлога тут зроблена з полірованого бетону, а віконниці з бамбука.
Так будівля виглядає ззаду / Фото Archdaily
Традиційними для місцевих мешканців залишаються лише довгі тераси, де розміщений стіл, довга лава та гамак.
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Серйозною відмінністю від традиційного житла буде якраз бамбуковий каркас / Фото Archdaily