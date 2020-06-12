Архітектурна компанія OUALALOU + CHOI представила концепцію житлової багатоповерхівки, яка побудована за класичною марокканською глиняною технологією. Будівлю планують відкрити в жовтні 2020 року. Вона повинна стати найбільшим приміщенням з глини у світі.

Зразок сучасного багатоквартирного будинку буде представлений на виставці 2020 року в Дубаї, повідомляє Archdaily.

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Загалом будинок матиме 33 метри висоти. Всередині розмістять традиційний марокканський ресторан, чайний зал, зону продажу вуличної їжі, магазини, приміщення для проведення заходів, офісні приміщення та кімнату відпочинку.



Глиняний будинок залишиться в Дубаї / Фото Archdaily

Традиційний будівельний матеріал в Марокко відіграє ключову роль у регулюванні температурних умов в приміщеннях, які будують в посушливих місцях.



Будівництво з глини поширене в країнах зі спекотним кліматом / Фото Archdaily

Під час виставки відвідувачі зможуть також більше ознайомитись із культурою Марокко.



Загальна площа усіх приміщень складає 1467 квадратних метрів / Фото Archdaily

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Планується, що після завершення виставки павільйон буде перетворений на житловий комплекс, де приміщення адаптують під квартири. Також тут розмістять басейн площею 80 метрів квадратних та фітнес-клуб.