Міністр житлового господарства Великої Британії Роберт Дженрік оголосив, що в країні запроваджується "нова система розподілу призначення земель". За новим принципом, усю державу поділять на три зони. Таким чином має зрости кількість лікарень та шкіл, а також невеликих приватних будинків. Більше про нову схему видачі дозволів на будівництво – читайте в матеріалі.

За новими правилами, землі поділять на категорії за їхнім призначенням, повідомляє Dezeen.

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Так, землі тепер входитимуть до категорії для "зростання", "відновлення" чи "захисту".



Категорія "захисту" повинна взагалі виключити будівництво в охоронних зонах / Фото Unsplash

Категорія "зростання" стосуватиметься ділянок, на яких буде дозволена лише комерційна та соціальна діяльність – це будуть об'єкти інфраструктури. Нові лікарні, школи, магазини чи офіси будуть дозволені автоматично.

Землі "відновлення" охоплюватимуть ділянки, які призначення для житлової забудови, а ділянки в "землях захисту" заборонять будь-яке будівництво.



До категорії "відновлення" віднесуть більшість земель / Фото Unsplash

Враховуючи, що дозволи видаватимуть автоматично, процес будівництва нових будівель повинен прискоритись.

На думку Дженріка, ця сфера в країні є занадто зарегульованою, та найбільше шкодить молодим сім'ям, які можуть роками чекати на дозвіл будівництва будинку на власній ділянці.



Магазинів теж може стати більше / Фото Unsplash

Наша складна і повільна система планування стала перешкодою для будівництва доступних будинків, де сім'ї хочуть виховувати дітей і будувати своє життя. Ми скорочуємо бюрократизм, але не стандарти,

– пояснив міністр.

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За словами Дженріка, нові правила сприятимуть дрібним будівельникам будинків конкурувати з найбільшими англійськими забудовниками.