В центрі Львова розпочинають реставрацію будинку, що на вулиці Дорошенка. Йому вже понад сто років, а реставрація коштуватиме близько 3 мільйонів гривень. Основні роботи зачеплять фасад будівлі, а нещодавно почали реставрувати шість скульптур авторства львівського скульптора Петра Війтовича.

Про продовження робіт з відновлення розповіла начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Ліля Онищенко, повідомляє Дім 24.

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Йдеться зокрема про роботи на рівні четвертого поверху. Тут почали реставрувати шість скульптур авторства львівського скульптора Петра Війтовича. Це продовження реставраційних робіт, які розпочали торік.



Скульптури до початку реставрації / Фото Lviv1256

Починаємо роботи на фасаді будинку на вулиці Дорошенка, 19, що є пам'яткою архітектури місцевого значення. Привіт крізь століття від Петра Війтовича, славного львівського скульптора, котрий експериментував з тогочасними матеріалами – армований бетон, романцемент. Тепер бачимо що вистояло краще. І авторський підпис,

– розповіла Лілія Онищенко.

Що реставрують

Фасад будинку прикрашають скульптури, які символізують "війну", "мир", "науку", "мистецтво", "працю" і "торгівлю". Саме вони і зазнають реставрації.



Вхід до внутрішнього дворика будинку / Фото Фотографії старого Львова

Загалом роботи з реставрації фасаду будинку триватимуть протягом 2019−2021 років. За цей час планують реставрувати цокольний поверх, гладку та рустовану поверхню стіни головного фасаду, пошкоджені та втрачені декоративні елементи фасаду (карнизів, фронтонів, кронштейнів, маскаронів, розетів), скульптур та балконів.

Історична довідка

Будинок на вулиці Дорошенка, 19 збудували у 1909 році за проєктом архітектора Володимира Підгородецького для місцевого банкіра Едварда Ландау. Тут раніше була триповерхова кам'яниця, яка зведена ще у 1888 році, а потім розібрана під нове будівництво.



Вигляд будинку в середині 70-х років минулого століття / Фото Фотографії старого Львова

Архітектори відносять будівлю до стилю пізній історизм (необароко). Фасад із багатим ліпним оздобленням, почленований потужними коринфськими півколонами над балконною балюстрадою.



Внутрішній дворик будинку в міжвоєнний період / Фото з преси міжвоєнного періоду

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В цьому будинку завжди розташовувались різні офіси та крамниці, а також три адвокатські контори. За радянських часів будівля слугувала приміщенням для редакції газети "Львівський Залізничник".