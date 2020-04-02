У Канаді збудують 12-поверховий дерев’яний готель

Мережа готелів RPB Hotels & Resorts уклала контракт із компанією HDR на архітектурне проєктування для будівництва нового готелю Ramada у місті Келоуна.

Справа у тому, що Келоуна – одне з перших міст канадської провінції Британська Колумбія, де дозволили масову дерев’яну забудову до 12-ти поверхів. Тож новий 12-поверховий готель на 82 номери стане найвищим дерев’яним об’єктом у місті, повідомляють у HDR.

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Готель буде збудований із використанням часткової герметизації та кросс-ламінованої деревини (CLT) на додачу до клеєної (glulam). За дизайнерською задумкою, скляний фасад у холі готелю та зонах спільного користування на кожному з поверхів підкреслить інноваційний дизайн і конструкцію з масивної деревини. На першому поверсі розташуються торгові об’єкти та головний вестибюль. Крім власне номерів, у західній частині готелі передбачені два пентхауси, що виділяються від головного блоку апартаментів.

Проєкт дерев'яного 12-поверхового готелю Ramada, Британська Колумбія, Канада

Новий об’єкт розташується у південно-західній частині вже існуючої готельної ділянки, де наразі знаходиться наземна парковка. Згідно до міських екологічних ініціатив, тут планують встановити чотири станції зарядки електрокарів та парковку для велосипедів. Будівництво розпочнеться вже наступного року.