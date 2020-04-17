Управлінська компанія – нова альтернатива ОСББ

Часто в Україні девелоперські компанії після здачі "об'єкту" не пропонують жодних додаткових послуг для своїх клієнтів, а управління будинком та прибудинковими територіями лягає тягарем на плечі самих мешканців чи житлово-комунальних служб. Чому такий підхід непрофесійний та яка альтернатива – читайте в нашому матеріалі.

Девелоперські компанії на зразок LEV Development продовжують дбати про своїх клієнтів. Так, навіть після того як квадратні метри знаходять своїх власників, управлінська компанія від LEV Development SERVICEHOUSE пропонує послуги обслуговування будинку.

До теми: LEV Development: Ми створюємо комфорт на всіх рівнях

LEV Development – пропонує своїм клієнтам не лише квадратні метри, створені за найкращими технологіями, а й гармонійний простір для життя.



Управлінська компанія пропонує мешканцям догляд за будинком / фото: LEV Development

Адже придбавши квартиру, ви отримуєте комфорт та затишок на кожному етапі: від зовнішнього вигляду будинку та простору навколо до інтер'єру окремих помешкань і площ спільного користування. Ми робимо все для того, щоб наші мешканці не витрачали свій час на побутові питання, бо сервісна компанія робить все за них,

– повідомляють в компанії.

Чому управлінська компанія — це круто

вам не потрібно самим думати, кого викликати, якщо раптом затопить необережний сусід;

ви забудете про темні під'їзди та неосвітлені території;

вас не турбуватиме, куди вивозити сміття з двору;

ви будете спокійні, коли ваша малеча сама гулятиме у дворі;

ви будете приходити в затишний хол, де всі квіти политі, а в повітрі лише приємні аромати.



В під'їздах постійно ведеться прибирання / фото: LEV Development

Саме тому, якщо у вас виникнуть проблеми з водопостачанням або хтось підозрілий зайде на територію житлового комплексу, чи вам терміново потрібен електрик — телефонуйте.

Ми запустили власну сервісну компанію ще у 2019 році. Це своєрідний метод впровадити позитивний закордонний досвід. Те, що у своїх ЖК вже так давно роблять німці, австрійці, британці,

– розповідає Олександр Островський співзасновник LEV Development.

Яка головна мета управлінської компанії?Головна мета управлінської компанії – передбачити запити мешканців і забезпечити їх належне виконання в максимально короткий термін.

Які саме послуги надає SERVICEHOUSE для LEV Development

проводиться щоденне прибирання сходових кліток (вологе прибирання, протирання підвіконня, поручнів, стін та інших елементів декору), прибудинкової території, миття паркінгу;

надаються послуги охорони житлових будинків з відеоспостереженням;

укладено угоди на вивіз побутового та будівельного сміття;

надаються послуги з поточного ремонту (електрик, сантехнік), регулювання вхідних дверей вікон у квартирах;

укладена угода на обслуговування та перевірку димовентиляційних каналів (ДВК), угода на встановлення та обслуговування системи домофонів та інтернет-провайдером.



Працівники SERVICEHOUSE проводять прибирання будинків своїх клієнтів / фото: LEV Development

Також компанія у Львові, що на вулиці Малоголосківській, 30 провела миття дороги та прибудинкової території. Так, SERVICEHOUSE за ініціативи LEV DEVELOPMENT спільно проводять чистку, викорчовування та прибирання території поблизу житлового комплексу Обрій-1 та Обрій-2, яка відповідно до ухвали ЛМР, виділена для створення парку Під Голоском.



SERVICEHOUSE за ініціативи LEV DEVELOPMENT провели прибирання на території майбутнього парку / фото: Vezha