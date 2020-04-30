В Альпах побудували два вишукані ресторани на висоті 2340 метрів – фото
Архітектурна студія Seilern Architects побудувала два ресторани на гірськолижному курорті Андерматт у Швейцарії. Заклади розташовані на висоті 2340 метрів над рівнем моря.
Зовнішній вигляд закладів схожий на типові високогірні швейцарські будиночки, пише Dezeen.
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Ми взяли натхнення в простеньких швейцарських альпійських селах; де кілька будинків зі скошеним дахом стоять один біля одного, утворюючи скупчення кам'яних стін і дахів, розташованих у гірському ландшафті,
– розповіла представниця архітектурної компанії.
Навколо ресторану облаштовані тераси / фото: Dezeen
Ресторани побудовані між двома гірськолижними курортами, а дістатись до нього можна лише на лижах або канатною дорогою.
В ресторанах використовують кожну можливість продемонструвати навколишню красу / фото: Dezeen
Ресторан Gütsch – це перший вишуканий заклад в районі, який побудований на такій висоті,
– розповіли в компанії.
Обидва заклади мають власну окремі кухні / фото: Dezeen
Найважчим на етапі реалізації проєкту було якраз його будівництво. Адже будівлі стоять на схилі та в зоні ризику сходження лавин.
Дістатись сюди не буде легким завданням / фото: Archdaily
Підвал споруди містить туалети та гірську рятувальну станцію. Парні ресторани оброблені каменем зовні. Також будівлі мають великі вікна, щоб показати відвідувачам краєвиди на гори, а інтер'єр закладів оснащений пропареною сосновою деревиною.
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Тераси облаштовані дерев'яною підлогою / фото: Dezeen
Також ресторани мають широкі тераси, які стоять на металевих колонах. Сама будівля стоїть на бетонному фундаменті.