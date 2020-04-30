В Альпах побудували два вишукані ресторани на висоті 2340 метрів – фото

Архітектурна студія Seilern Architects побудувала два ресторани на гірськолижному курорті Андерматт у Швейцарії. Заклади розташовані на висоті 2340 метрів над рівнем моря.

Зовнішній вигляд закладів схожий на типові високогірні швейцарські будиночки, пише Dezeen.

Читайте також: Посеред царства гір: фото самотнього будиночка, який збудували над урвищем в Канаді

Ми взяли натхнення в простеньких швейцарських альпійських селах; де кілька будинків зі скошеним дахом стоять один біля одного, утворюючи скупчення кам'яних стін і дахів, розташованих у гірському ландшафті,

– розповіла представниця архітектурної компанії.



Навколо ресторану облаштовані тераси / фото: Dezeen

Ресторани побудовані між двома гірськолижними курортами, а дістатись до нього можна лише на лижах або канатною дорогою.



В ресторанах використовують кожну можливість продемонструвати навколишню красу / фото: Dezeen

Ресторан Gütsch – це перший вишуканий заклад в районі, який побудований на такій висоті,

– розповіли в компанії.



Обидва заклади мають власну окремі кухні / фото: Dezeen

Найважчим на етапі реалізації проєкту було якраз його будівництво. Адже будівлі стоять на схилі та в зоні ризику сходження лавин.



Дістатись сюди не буде легким завданням / фото: Archdaily

Підвал споруди містить туалети та гірську рятувальну станцію. Парні ресторани оброблені каменем зовні. Також будівлі мають великі вікна, щоб показати відвідувачам краєвиди на гори, а інтер'єр закладів оснащений пропареною сосновою деревиною.

Вас зацікавить: Будинок-сарай: у Великобританії звели сучасне житло в сільських традиціях



Тераси облаштовані дерев'яною підлогою / фото: Dezeen

Також ресторани мають широкі тераси, які стоять на металевих колонах. Сама будівля стоїть на бетонному фундаменті.