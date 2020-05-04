В Чехії побудують багатоповерхівку в яку врізався старий корабель – фото неординарної споруди

На околицях Праги планують побудувати багатоповерхову споруду, яку пронизуватиме каркас старого корабля. Архітектори уявили як би могли виглядали міста після серйозного зростання рівня води у океанах.

Розробити дизайн будівлі допомагав чеський скульптор Девід Черни, пише Dezeen.

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Багатоповерхівка під назвою Top Tower матиме 135 метрів у висоту та стане найвищою будівлею усієї Чехії та матиме як офісне, так і житлове призначення.



Будівля має прискорити розвиток району / фото: Dezeen

Форма будинку має послужити яскравим нагадуванням про зміни клімату. Архітектори уявили собі майбутнє, коли корабельна аварія зіткнулася зі спорудою під час апокаліпсису, спричиненого бурями та підвищенням рівня моря.

Новий проєкт розташується далеко від історичного центру міста, та не псуватиме панорами Старої Праги. Будівництво повинне розпочатись у 2021 році та закінчиться приблизно за три роки.



Метал пофарбують у червоний колір / фото: Dezeen

Каркас корабля буде виготовлений зі сталі червоного кольору та оброблений альпіністськими рослинами. У найвищій точці каркасу розмістять оглядовий майданчик для відвідувачів з прекрасною панорамою.

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Всередині споруди розмістять магазини, офісні приміщення, культурний центр та 250 невеликих квартир.