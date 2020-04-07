В Мілані побудують "зміїний" житловий будинок – фото

Під час будівництва в міських зонах девелоперські компанії часто стикаються з обмеженим простором. Креативно вирішити цю проблему взялись кілька фірм та в результаті побудували житловий будинок у вигляді змії.

Архітектурні компанії Eisenman Architects, Degli Esposti Architetti та AZstudio будуватимуть житловий будинок на невеликій трикутній ділянці посеред Мілана, пише Archdaily.

Вас зацікавить: У Канаді збудують 12-поверховий дерев’яний готель

Щоб зробити проєкт комерційно вигідним, фірми вирішили зберегти якомога більше зелених зон на обмеженому просторі та побудувати хвилястий девятиповерховий житловий будинок.

Приміщення ділиться на 4 різні шари, що додає зовнішньої привабливості проєкту.



Біля будинку зберегли невеликий сквер / фото: Archdaily

Перші три поверхи складають базовий шар, який повторює архітектурні особливості навколишніх будівель. Він схожий на історичні міські палаци із вбудованими балконами.

Четвертий поверх, або другий шар, схожий на традиційне фортепіано. А елементи зі скла, вбудовані в фасад, контрастують з кам'яними поверхнями.



На передньому плані будівля, яка тут стоїть ще з XX століття / фото: Archdaily

Третій шар – п'ятий та шостий поверх, зовні оброблений емальованими металевими рамами, які утворюють горизонтальну смугу, що проходить по всій довжині фасаду.



Зверху будинок схожий на змію / фото: Archdaily

Форма будівлі була визначена на основі вимог влади міста. Проєкт також включає в себе будівлю класицизму початку 20 століття, яка раніше стояла на цьому місці. Старий будинок стане частиною нового, а також його парадним входом.

Цікаво: Життя після пандемії: в Ухані побудують великий бізнес-квартал – візуалізація проєкту



Громадський простір із садом розташований як зі східного, так і з західного боків / фото: Archdaily